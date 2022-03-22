Белгородские власти подготовили пакет с мерами поддержки граждан
Белгород, 22 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Меры государственной поддержки семей с детьми примут в ближайшее время власти Белгородской области, сообщил вечером 21 марта губернатор Вячеслав Гладков.
Адресная помощь будет оказана гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, размер ежемесячной выплаты для одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида, составит от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от количества детей. Материальную помощь эта категория граждан получит с апреля и до декабря 2022 года.⠀
В регионе вводится мера поддержка для жителей, страдающих фенилкетонурией: она дает право на ежемесячное получение выплаты в 15 тысяч рублей до достижения ребенком 18-летнего возраста.
Ещё одна прибавка ожидает многодетные семьи — единовременная выплата за пятого и последующего ребёнка. Сумма поддержки составит 50 тысяч рублей и начнёт выплачиваться с января 2022 года.