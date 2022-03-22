Южно-Сахалинск, , 09:35 — REGNUM На Сахалине стартовали батальонные тактические учения мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) с боевыми стрельбами. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Танк Т-80БВМ Минобороны России

По замыслу учений на побережье острова высадился десант условного противника, который сосредоточил силы для дальнейшего продвижения вглубь Сахалина. Мотострелковые подразделения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в указанный район, где организовали оборону. В качестве огневого усиления мотострелкам были приданы самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и танки Т-80БВ.

пресс-служба ВВО «В ходе предстоящего розыгрыша практических действий военнослужащие танковых подразделений отработают тактику «кочующих танков», то есть при ведении учебного боя боевые машины постоянно меняют огневые позиции, тем самым вводя в заблуждение условного противника, скрывая при этом расположение своих огневых сил и средств».

Основной целью учений, в которых задействовано около одной тысячи военнослужащих и порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, является «совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности действий военнослужащих при ведении оборонительного боя во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями армейского корпуса ВВО».

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане в пункты постоянной дислокации вернулись подразделения 201-й российской военной базы, задействованные в тактических учениях на полигоне Харб-Майдон на юге республики.

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