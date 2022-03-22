В ходе учений ВВО на Сахалине отработают тактику «кочующих танков»
Южно-Сахалинск, 22 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. На Сахалине стартовали батальонные тактические учения мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) с боевыми стрельбами. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
По замыслу учений на побережье острова высадился десант условного противника, который сосредоточил силы для дальнейшего продвижения вглубь Сахалина. Мотострелковые подразделения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в указанный район, где организовали оборону. В качестве огневого усиления мотострелкам были приданы самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и танки Т-80БВ.
Основной целью учений, в которых задействовано около одной тысячи военнослужащих и порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, является «совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности действий военнослужащих при ведении оборонительного боя во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями армейского корпуса ВВО».
Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане в пункты постоянной дислокации вернулись подразделения 201-й российской военной базы, задействованные в тактических учениях на полигоне Харб-Майдон на юге республики.