Омск, , 09:33 — REGNUM За спекуляции на рынке продовольствия необходимо привлекать к ответственности. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Сахар Bargozideha.com

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Как сообщили ИА REGNUM 22 марта в областном правительстве, Бурков провёл рабочую встречу с руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Вадимом Кабаненко. Они обсудили ситуацию с ростом цен на рынке продовольствия, в том числе на сахар.

По мнению губернатора, динамику роста цен усилили искусственно подогреваемый спрос на товары, неравномерность поставок. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин на недавнем совещании с главами регионов поручил антимонополищикам мониторить и контролировать цены, чтобы не допустить их необоснованного роста и разгона инфляции: «Мы же видим рост цен на сахар-песок по всей стране. Есть рост и по другим продуктам питания. При этом большая часть из них производится в России, то есть никак не связана с санкциями».

»В стране уже лет 30 никто не обсуждает тему спекуляций. Есть предпринимательство, бизнес, а спекулянтов у нас нет», — отметил Бурков, добавив, что сейчас, даже на примере Омской области, видно, «когда кто-то приобретает сахар в федеральных сетях, потом делает свою наценку и перепродаёт с ростом в 15% и даже 30%».

»Может уже каких-то предпринимателей назвать спекулянтами и привлечь к ответственности? Это нельзя оставлять без внимания», — заявил глава региона.

Кабаненко подчеркнул, что в УФАС работает горячая линия, и около половины звонков касается сахара. По поручению центрального аппарата ведомства проходит соответствующая проверка.

Кабаненко заверил, что федеральные торговые сети пока придерживаются взятых на себя обязательств по поддержанию торговых наценок в размере 5−10%.

«Мы установили, что перебои, в том числе в поставках сахара, были связаны именно с производителями. В отношении крупнейших производителей сахара сейчас на федеральном уровне ведутся внеплановые проверки», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ажиотажным ростом цен на сахар заинтересовались органы прокуратуры, антимонопольная служба.

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