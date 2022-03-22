Кемерово, , 09:33 — REGNUM На продуктах питания и на других товарах в магазинах обязательно должны быть ценники. Об этом во время прямой линии сегодня, 22 марта, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

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«Если вам кто-то говорит о другом, это грубейшее нарушение законодательства, — подчеркнул глава региона. — Цена на все продукты питания должна находится на ценнике. И продавать, пробивать на чеке они имеют право только по той цене, которая находится на ценнике».

Он попросил жителей Кузбасса обращаться сразу в органы муниципальной власти и в Роспотребнадзор, если они столкнуться с такой ситуацией. Цивилёв уверил, что «будут сразу приняты меры реагирования к этому магазину».