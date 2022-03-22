Петровск, Саратовская область, 22 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В отношении жителя города Петровска Саратовской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Charles Knowles Дым от выстрела

В полицию обратилась 35-летняя бывшая жена подозреваемого. С ее слов, экс-супруг пришел к женщине на работу — в парикмахерскую на улице Советской и во время конфликта выстрелил в потолок из принадлежащего ему охотничьего ружья. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 января 17-летний севастополец, находясь на детской площадке во дворе дома по улице Тараса Шевченко, не менее десяти раз выстрелил из охолощенного автомата.

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