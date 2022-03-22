Чита, 22 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. За 2021 год подростковая преступность в Забайкалье снизилась на 19%, сообщил заместитель начальника полиции регионального ГУ МВД России Юрий Туманов. Его слова 22 марта по итогам заседания постоянно-действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе под председательством губернатора края Александра Осипова цитирует пресс-служба правительства региона.

Преступность

«Анализ подростковой преступности свидетельствует o том, что число уголовной наказуемости противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 19,9%. Это снижение с 733 до 587 человек. Удельный вес преступлений несовершеннолетних на протяжении последних лет также снижается — на 4,6% от числа зарегистрированных преступлений», — сказал Юрий Туманов.

В совершении преступления в 2021 году приняли участие на 18% меньше подростков, из них 18,4% в возрасте 14−15 лет, 17,8% — 16−17 лет, основной процент — граждане 17 лет, в том числе более 60 девушек-подростков.

«На 23% сократилось количество преступлений несовершеннолетних граждан, ранее преступивших закон», — добавил Юрий Туманов.

Как сообщало ИА REGNUM, тенденция сокращения преступности несовершеннолетних в Забайкалье сохраняется в течение нескольких лет. К примеру, пять лет назад, по итогам 2016 года, в Забайкалье было зарегистрировано 1297 преступлений несовершеннолетних, их удельный вес составлял 8%.

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