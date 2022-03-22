Азовский район, Ростовская область, 22 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области два подростка пострадали в ДТП с мотоциклом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Мотоцикл

Авария случилась около 21:20 мск 21 марта на подъезде от трассы М-4 «Дон» к селу Самарское. 17-летний водитель мотоцикла Omaks, предположительно, совершая обгон на пешеходном переходе, столкнулся со встречным ВАЗ-2106. В результате ДТП водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.