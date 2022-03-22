Токио, , 09:31 — REGNUM Власти Японии считают «недопустимым» решение России прекратить диалог по мирному договору между двумя странами. Об этом 22 марта заявил японский премьер-министр Фумио Кисида во время дебатов в парламенте страны.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест», — сказал он.

Также Кисида уточнил, что Токио сохранит свой курс в вопросе о принадлежности южной части российских Курильских островов и заключении мирного договора.

При этом глава правительства Японии признал, что на данный момент власти страны «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что японское правительство призывает жителей страны экономить электричество в связи с остановкой работы нескольких местных тепловых электростанций (ТЭС) из-за произошедшего 16 марта землетрясения.