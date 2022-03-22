Сеул, 22 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил прыгуна в высоту У Сан Хёка с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях. Об этом этом южнокорейский лидер написал в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Мун Чжэ Ин отметил, что спортсмен стал «вехой, которая будет сиять в легкой атлетики Южной Кореи», поскольку У Сан Хёк стал первым южнокорейским спортсменом, получившим титул чемпиона мира по легкой атлетике.

Напомним, что 20 марта южнокорейский спортсмен покорил планку 2,34 м. на чемпионате мира п легкой атлетике в помещениях, проходившего с 18 по 20 марта в Белграде (Сербия).