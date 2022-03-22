Курган, , 09:31 — REGNUM Студенты Курганского государственного университета приступили к изучению китайского языка. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Китайское письмо (сс) Lydia Liu

Китайский для студентов кафедры «Зарубежная филология, лингвистика и преподавание иностранных языков» преподаёт аспирант университета в Гонконге, уроженец Кургана Роман Лапшин. Пока что преподавание ведётся в онлайн формате в рамках факультатива. Занятия продлятся до конца учебного года. За это время студенты изучат основы китайской грамматики, минимальный набор разговорной лексики, изучат несколько иероглифов.

Отмечается, что у некоторых студентов вуза уже есть опыт изучения китайского языка, так как ранее в Курганском государственном университете работали преподаватели из Китая.