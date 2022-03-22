Ульяновск, , 09:31 — REGNUM Ульяновская область получит федеральные средства на поддержку рынка труда и переобучение работников предприятий, находящихся под риском увольнения. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

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Между регионами распределили свыше 39 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкционного давления. В том числе в Ульяновскую область будет направлено 252 006,7 тыс. рублей: 192 668,6 тыс. рублей выделено региону для реализации дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда, 59 338,1 тыс. рублей предусмотрено на обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в телеграм-канале заявил, что федеральные средства направят на создание временных рабочих мест и организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто стоит на бирже труда. Глава региона поручил профильным ведомствам «представить детальный план распределения этих средств».

«Для Ульяновской области это ощутимая помощь в нынешних экономических условиях», — подчеркнул губернатор.