Париж, 22 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон до встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудил ситуацию вокруг Украины, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

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Президент Франции призвал к «возвращению к миру, начиная с гуманитарного доступа, прекращения огня и дипломатическому урегулированию».

Эммануэль Макрон также заверил, что «Франция будет продолжать принимать беженцев». Президент подчеркнул, что поставки «вооружения и техники» на Украину будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция, США, Италия, Великобритания и Германия осуждают"критическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе».