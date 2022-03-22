Благовещенск, 22 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Амурской области ожидается усиление ветра и дождь со снегом. Непогода продлится сутки, с 25 по 26 марта, сообщило Иа AmurLife.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер

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Осадки прогнозируются умеренные, но могут оказаться и более обильными. На некоторых территориях Приамурья возможен гололёд. Больше всего снега и дождей выпадет в центральных и южных районах региона.

«Месячная норма осадков может выпасть на юге области за пятницу, а местами превысить ее», — отметила главный синоптик Амурского ЦГМС Ольга Четырина.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад с сильным ветром уже прошёл в Приамурье неделю назад. После этого МКП «ГСТК» Приамурья выплатило штраф в 140 тыс. рублей. Муниципальное коммунальное пр предприятие Благовещенска не организовало безопасные условия для дорожного движения, сочла прокуратура.