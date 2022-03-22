Санкт-Петербург, 22 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Петербургский активист Ярослав Костров предложил национализировать здание торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте и приспособить его под вокзал для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ). Такой идеей Костров поделился в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс «Галерея»

Активист предложил площадку, занимаемую «Галереей», под новый вокзал в виду угрозы сноса некоторых корпусов Кокоревских складов из-за намеченного строительства ВСМ. Костров напомнил, что в 1990-е годы на месте, где позже построили ТЦ, планировали возвести вокзал для ВСМ, но тогда проект был заморожен. Также активист приводит и другие причины, почему стоит национализировать здание.

«В связи с уходом массы иностранных производителей из нашей страны пустеют площади торгового центра. Поэтому наполнение их правильным и изначально планируемым функционалом станет компромиссным решением. Первый этаж можно будет легко приспособить под вокзальные пространства, а на остальных этажах останутся торговые площади», — предложил активист.

Ярослав Костров собирает неравнодушных и планирует направить письмо с идеей губернатору Петербурга Александру Беглову и министру транспорта.

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Ранее «Деловой Петербург» сообщал, что в числе крупнейших объектов в городе, которые могут быть изъяты из частной собственности иностранных инвесторов, торговые центры «Невский центр» (владеет чешская PPF),"Галерея» (51% принадлежитамериканскому фонду Morgan Stanley), «Охта молл» и «Жемчужная плаза» (в разных долях — финская SRV), ТЦ «Пассаж» (Jensen group), а в Ленобласти — два ТРЦ «Мега» принадлежащие шведской IKEA.