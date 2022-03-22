Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Четвёртый грузовик с предметами первой необходимости для жителей Донбасса и беженцев с Украины отправился в Ростовскую область из Ленинградской области, сообщили 22 марта в пресс-службе администрации Ленобласти.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

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По словам вице-губернатора региона по внутренней политике Анны Данилюк, жители несут в пункты сбора лекарства, игрушки, одежду, вещи первой необходимости и многое другое. Всего с начала специальной военной операции России из Ленобласти было отправлено более 55 тонн гуманитарной помощи.

«Ещё мы бы хотели передать слова поддержки нашим защитникам, российской армии. Сегодня, в знак солидарности мы провели ребрендинг нашего логотипа, и в коде региона изменили цифру 7 на букву Z. Мы вас очень любим и ждём! Вместе мы едины — мы непобедимы!», — обратилась к военнослужащим Анна Данилюк.

Отметим, что сбор необходимых вещей продолжается во всех районных отделениях партии «Единая Россия» в Ленинградской области.

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