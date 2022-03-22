Кызыл, , 09:27 — REGNUM Столицы республик Бурятия и Тува свяжет прямой авиарейс. По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, самолёты начнут летать с мая 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание аэропорта в Кызыле Oschtan

Перелёты будут осуществляться раз в неделю. Как отметил глава региона, в настоящее время стороны обговаривают детали.

«У нас в Бурятии учится много студентов и немало земляков работает. Межрегиональные авиарейсы не только облегчают жизнь граждан, делают также отдых внутри страны доступным и интересным. Так в нас укрепляется чувство, что мы живем в единой стране», — написал он в своём телеграмм-канале.