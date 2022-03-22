Москва, 22 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Подробности о российской спецоперации на Украине рассказал командир экипажа вертолёта Ка-52 ВКС РФ, интервью с ним опубликовало Министерство обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ударный вертолёт Ка-52

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По словам пилота, полёты в целом проходят спокойно, боевая подготовка находится на высшем уровне. Современные комплексы обороны уже не раз спасали российские экипажи от пуска ракет.

«Постоянно после боевых вылетов происходит сбор личного состава лётного и идёт разбор того, что произошло на территории противника. То есть рассказываются нюансы, чем противник дышит, как работает. Потому что очень сильное идёт противодействие ПЗРК иностранных производств», — приводит слова пилота RT.

Командир экипажа рассказал, что больше всего ему запомнился выход на прикрытие колонн. Во время сопровождения российской техники и личного состава любой, кто двигается навстречу, является потенциальным противником.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 21 марта, по данным военного ведомства, группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила восемь танков ВСУ.

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