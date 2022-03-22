Владивосток, 22 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Семья Клименко из Владивостока, которая воспитывает особенного ребёнка, запустила 21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, международный флешмоб с социальным роликом.

Erin Ryan Ребёнок c синдромом Дауна

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Идею о социальном ролике в поддержку особенных детей и людей с синдромом Дауна автор ролика Кристина Клименко вынашивала несколько лет.

И только в этом году при поддержке многих неравнодушных людей, ей удалось организовать флешмоб из разных городов России и даже Японии, снять видео на известную песню.

«Меня зовут Кристина Клименко, я из прекрасного города Владивосток. Я мама двоих детей, у моего старшего сына Светозара синдром Дауна. Наша семья показывает, как можно менять свое отношение к особенным людям и детям с диагнозами, несмотря ни на что. В день человека с синдромом Джона Дауна мы записали классный ролик, и этот клип мы создали для того, чтобы общество меняло свое отношение к людям с диагнозами. На сегодняшний день — это помогает нам всем объединиться», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM инициатор флешмоба.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Северной Македонии Стево Пендаровски 21 марта выступил с посланием к нации по случаю Международного дня лиц с синдромом Дауна, котором призвал сограждан отбросить стереотипы и сфокусироваться на создании возможностей для жизни и развития лиц с этим заболеванием.