Симферополь, 22 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Сотрудник администрации города Армянска Республики Крым предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заведующий сектором муниципального контроля администрации города Армянск обвиняется в том, что в феврале 2021 года он, согласно материалам дела, заявил владельцу металлобазы о якобы найденных нарушениях земельного законодательства, и предложил ему передать 140 тысяч рублей для «урегулирования вопроса».

Чиновник и посредник были задержаны оперативными сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в момент передачи денег.

Сейчас следствие по делу завершено, материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. В отношении посредника приговор судом уже вынесен.