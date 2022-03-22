Владивосток, , 09:22 — REGNUM Порядка 100 тонн гуманитарной помощи было доставлено жителям республик Донбасса самолетами военно-транспортной авиации Восточного военного округа (ВВО). Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ВВО.

Гуманитарная помощь

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«Всего в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО собрано 140 тонн гуманитарной помощи, из которых около 100 тонн уже перевезено в рамках поддержки жителей ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в предыдущей партии гуманитарной помощи из Забайкальского края в ДНР и ЛНР было доставлено из Забайкальского края 20 тонн бутилированной воды.

Кроме того, уточняется, что сбором вещей и продуктов занимаются жители всех регионов Дальнего Востока, включая военнослужащих и членов их семей. При этом в войсках ВВО созданы центры по сбору посылок с гуманитарной помощью нуждающимся жителям республик Донбасса и запланирована доставка таковой военно-транспортной авиацией округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что колонна с российской гуманитарной помощью направляется в Черниговскую область Украины.