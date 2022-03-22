Самара, , 09:26 — REGNUM Рост цен на некоторые лекарства зафиксировали в Самарской области. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона.

Лекарства katicaj

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По информации министра здравоохранения области, в Самарской области фиксируется рост цен на некоторые категории лекарственных препаратов от 1 до 13%. Это связывают с увеличением стоимости на исходные компоненты.

Отмечается, что рост цен на лекарства, входящие в список жизненно-важных, составил до 6%. Запас лекарственных препаратов в аптеках составляет от 30 до 90 дней.

По словам Беняна, закупки льготных препаратов были произведены на полгода. В ближайшее время специалисты намерены заключить контракты на приобретение лекарств на оставшийся период.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил на постоянной основе отслеживать цены, а в случае их резкого и существенного повышения передавать информацию в контрольно-надзорные органы.