* талибов — запрещённая в России организация

Лондон, , 09:20 — REGNUM Международная организация Amnesty International сообщила, что разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвольно задерживает журналистов, активисток борьбы за права женщин и бывших государственных служащих в Афганистане. Заявив, что свобода слова в Афганистане строго ограничена, организация подчеркнула, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны немедленно положить конец произвольным задержаниям. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

В заявлении Amnesty International говорится, что исчезновение женщин и произвольные задержания журналистов и активистов гражданского общества, по-видимому, стали последней тактикой, используемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для того, чтобы заставить диссидентов замолчать.

По данным организации, постоянное отрицание «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактов задержания и местонахождения женщин свидетельствует о приверженности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим прежним методам.

Организация сослалась на видео, на котором 20 февраля министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставило женщин дать признательные показания, что якобы участницам протестов было приказано из-за рубежа выйти на улицы и скандировать лозунги против правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Amnesty International заявляет, что пока неясно, как было записано это видео, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) известны тем, что запугивают и пытают заключённых.

Расследование организации показывает, что только за один день 11 февраля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) незаконно задержали 29 активисток борьбы за права женщин в Кабуле, а позже отрицали этот факт.

В сообщении об Алие Азизи, бывшей начальнице женской тюрьмы Герата, говорится, что она была арестована талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в октябре 2021 года, и что её судьба до сих пор неизвестна.

Amnesty International также подвергла резкой критике обыски домов, проводимые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что это нарушение прав человека.