Кемерово, 22 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Число госпитализированных сотрудников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 12 человек, сообщили 22 марта в региональном Центре медицины катастроф.

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«По состоянию на 12:20 (08:20 мск) 22 марта 12 пострадавших госпитализированы в центр охраны здоровья шахтёров. Они проходят тщательное всестороннее обследование», — сообщили в Центре медицины катастроф.

Там добавили, что на момент эвакуации все шахтёры находились в состоянии лёгкой степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по официальным данным, сегодня, 22 марта, на шахте «Листвяжной», где в ноябре 2021 года погиб 51 человек, началась эвакуация горняков. Предварительная причина — сигнал о превышении газа.

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