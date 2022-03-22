Москва, 22 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии рассмотрят вопрос о запуске программы льготной ипотеки. По замыслу властей она должна объединить все соответствующие федеральные и региональные меры господдержки. Возможность запуска такого проекта обсудили генеральный директор Института развития в жилищной сфере Виталий Мутко и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Krasnodar.ru Возведение домов

В ходе встречи, состоявшейся 21 марта в Москве, было сказано, что ДОМ. РФ готов запустить в КЧР единую ипотечную программу. Она станет мерой поддержки строительной отрасли и граждан, нуждающихся в жилье и будет стимулировать спрос на квартиры в новостройках.

«В настоящее время ДОМ. РФ прорабатывает запуск Единой льготной ипотеки в Карачаево-Черкесии. В частности, в регионе планируется реализовать по меньшей мере два продукта по ипотечному кредитованию: «Льготная ипотека на новостройки» и «Приобретение квартиры на этапе строительства», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

К программе могут присоединиться несколько банков, в том числе Банк ДОМ. РФ, а Институт развития в жилищной сфере выступит единым оператором.