22 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Россия помогла Италии в борьбе с COVID-19 два года назад, но сделала это без уважения. Так можно охарактеризовать статью Corriere della Sera, в которой автор упрекнул Москву за слишком большое число военных в миссии, сбор данных пациентов и так далее. Пользователи соцсетей в ответ призвали вспомнить действия союзников Италии по НАТО и ЕС весной 2020 года

Владимир Бадмаев, , 10:56 — REGNUM Не секрет, что с развитием информационных технологий срок жизни каждого отдельного события в массовом сознании постоянно сокращается. События двухлетней давности сегодня уже представляются едва ли не историей, помнить которые — удел историков.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов недавно попытался прочистить память властям Италии, напомнив, какими были отношения между странами всего лишь два года назад. Вырвавшейся весной 2020 года в лидеры по заболеваемости COVID-19 Италии Москва отправила на помощь военных и медиков.

На контрасте тогда же, в 2020 году, мы могли воочию увидеть, чего стоит так называемая европейская солидарность. Страны ЕС начали буквально грабить терпящую бедствие Италию, обчищая идущие на полуостров контейнеры со средствами индивидуальной защиты, тестами и оборудованием для лечения пневмонии.

Спустя два года Рим превратился в одного из злейших противников Москвы, заявляя о необходимости обрушить российскую экономику и отправляя оружие киевскому режиму. А одним из главных «ястребов» антироссийской политики в правительстве Италии, по словам Парамонова, стал министр обороны Лоренцо Гуэрини, отправлявший два года назад в Москву запрос о содействии.

Лоренцо Гуэрини difesa.it

В ответ на заявление Парамонова итальянское издание Corriere della Sera написало статью, в которой усомнилось в искренности российской помощи. Фиоренца Сарцанини пишет, что в составе колонны тогда оказалось неожиданно много военных, а также представителей Rospotrebnadzor.

«Какова реальная роль этих учёных в Италии? Какие задачи были возложены на военных? Но самое главное, сколько было людей из ГРУ, разведывательной службы Вооружённых сил России?» — задаётся вопросом обозреватель.

К слову, ответа на эти вопросы так и не будет дано. Вместо этого автор отмечает, что российские медики собирали данные о пациентах для создания вакцины, заканчивая пространными рассуждениями в стиле «русским было что скрывать» и намёками на неоднозначность результатов миссии. Такое вот «европейское спасибо».

Перед вакцинацией от коронавируса. Италия Dipartimento Protezione Civile

К чести итальянцев, исключительное большинство читателей в корне не согласились с мнением автора. Многие комментаторы называют журналиста, мягко говоря, нездоровым.

«Множество предположений и клеветы, чтобы сказать, что, возможно, используя данные заражённого человека, они сделали вакцину «Спутник». Какой бред!» — возмутился Даниеле П.

Кабинет вакцинации от коронавируса. Италия Dipartimento Protezione Civile

«Что за идиотизм! Мы приняли помощь и убежали! Почему бы вам не вспомнить Германию (этих воров), которые захватили (украли) миллионы масок, предназначенных (и уже оплаченных) для Италии???» — поддержал Мауро С.

«Отвратительная статья. Как должен работать врач, не имея доступа к данным о состоянии здоровья пациента? Он должен быть ясновидящим?!» — добавил Арлинд Т.

«Скоро скажут, что идея грузовиков в Бергамо — дело рук Путина», — предположил Франко Б.

«Вы поняли это сейчас? Правительство Конте продало данные о здоровье итальянцев россиянам и кубинцам, и вы узнали об этом сейчас? Почему вы раньше ничего не писали?» — спросил Габриеле К.

«Что за газета, всё хуже и хуже!» — считает Рита Л.

«Чтобы оправдать бессмысленность поступков итальянских властей, вы бы свою мать продали!» — отметила Алессандра П.

«Они хотели напасть на нас два года назад, потом увидели, что мы находимся в руках Сперанцы и Майо, и подумали, что это пустая трата времени», — шутит Сильвио А.

«Это правительство нас не представляет. Мы, итальянцы — друзья русского народа и никогда не забудем той помощи, которую русские оказали нам в Вальсериане. Никогда», — подчеркнул Давиде Л.

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