Париж, 22 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Франция, США, Италия, Великобритания и Германия осуждают «критическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе», передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон переговорил по телефону с главой США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем совета министров Италии Марио Драгии премьер-министром ВеликобританииБорисом Джонсоном, чтобы обсудить координацию запада в отношении санкций, введенных против Москвы.

Согласно пресс-релизу Елисейского дворца, пять стран «вернулись к критической гуманитарной ситуации в Мариуполе» и «неотложности получения беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи».

Переговоры между лидерами пяти стран длились два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция отправила на Украину через Польшу 55 тонн медицинского оборудования, компьютеров, детского молока и генераторов.