Иркутск, 22 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. На бесплатное питание школьников в Приангарье дополнительно направят более 90 млн рублей. Как сообщает сегодня, 22 марта, телеграм-канал правительства региона, соответствующее постановление подписал первый замгубернатора Иркутской области — Константин Зайцев.

Gurmanexpress.ru Горячее питание

В школах региона с 1 апреля 2022 будет увеличена расчетная стоимость бесплатного питания на одного ребенка в день. В среднем рост составит 10,9%. При расчетах учтены данные федеральной статистики, нормативы, установленными СанПиН.

«Первоочередная задача — обеспечить бесперебойное и полноценное горячее питание обучающихся в четвертой четверти. Правительству региона были даны поручения — избежать сбоев в организации бесплатного горячего питания в школах области. Кроме того, мы направили в федеральный центр обращение по вопросу обеспечения бесплатным школьным питанием для дальнейшей проработки», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный процесс отмечен в Алтайском крае. При подготовке проекта бюджета региона на 2023 год комитет по образованию и науке Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) будет настаивать на увеличении региональной доли финансирования расходов на организацию бесплатного горячего питания.

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