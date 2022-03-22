Москва, , 09:16 — REGNUM Производитель экипировки для плавания Speedo остановил действие спонсорского контракта с пловцом из России Евгением Рыловым. Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на заявление компании.

Евгений Рылов Swimmingworldmagazine.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Рылов принял участие в праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, состоявшегося 18 марта в «Лужниках». Пловец Евгений Рылов является двукратным олимпийским чемпионом.

Как сообщало ИА REGNUM, японские СМИ подсчитали, насколько вырастет стоимость импорта СПГ в случае прекращения поставок из России.