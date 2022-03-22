Белгород, , 09:27 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в значительном размере возбуждено в отношении главного специалиста-ревизора отдела проверок Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного СУ СК.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, должностное лицо проводило выездную проверку на одном из крупных предприятий области. Выявив нарушения, за которые предусмотрены большие штрафные санкции, ревизор согласился не давать делу ход за взятку. 18 марта в одном из кафе Белгорода он получил 100 тысяч рублей, после передачи денег его задержали оперативники.

Чиновнику предъявлено обвинение. Суд отправил ревизора под домашний арест.