Москва, , 09:21 — REGNUM Рейтинги всех российских компаний будут аннулированы до 15 апреля 2022 года, такое решение принято Международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (S&P Global Ratings). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Standard & Poors Global Ratings (S&P) Bigmir.net

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Этому решению S&P предшествовал запрет со стороны Евросоюза предоставлять всем компаниям, организациям и органам, учрежденным в России, кредитные рейтинги. О запрете было объявлено 15 марта.

«В свете этого S&P Global Ratings аннулирует все свои выдающиеся рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года, крайнего срока, установленного ЕС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта агентство S&P объявило, что приостанавливает в России коммерческую деятельность.

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