Йошкар-Ола, 22 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. За неделю с 14 по 20 марта в Марий Эл за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратились 2711 человек. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 32,4%, однако по сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 35,1%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Com.ua Грипп

Заболеваемость не превышает пороговых уровней во всех наблюдаемых возрастных группах.

На прошедшей неделе, по результатам исследования биоматериала от больных, в 7% случаев выделены аденовирусы, в 4,2% случаев — респираторно-синцитиальные вирусы, в 2,8% — короновирусы нековидной этиологии, в 1,2% — вирусы парагриппа.

С начала эпидсезона в республики лабораторно подтверждены 252 случая гриппа, из них 249 случаев — грипп А (H3N2), три случая — грипп В.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на конец декабря прошлого года в республике прививки против гриппа сделали 30,3% от общей численности населения региона. Иммунизацию прошли 96 897 детей и 107 763 взрослых, в том числе 928 беременных женщин.