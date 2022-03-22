Ульяновск, , 09:12 — REGNUM Жительница Ульяновска обвиняется в покушении на убийство. Жертвой стал мужчина, с которым горожанка познакомилась за несколько часов до преступления, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигуранткой уголовного дела стала 40-летняя жительница Ульяновска. По версии правоохранителей, преступление совершено ночью 4 февраля 2022 года в квартире одного из домов по проезду Заводскому регионального центра.

Следствие установило, что обвиняемая нанесла мужчине, с которым познакомилась несколько часов назад, несколько ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область груди. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор по делу о стрельбе из пистолета: пострадавшего спасли, а преступник получил восемь лет и три месяца колонии строгого режима.

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