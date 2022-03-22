* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Райан Крокер, бывший посол США в Афганистане, заявил, что любая страна, которая захочет признать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попадёт под санкции Соединённых Штатов. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

По его словам, некоторые страны пытаются признать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и передача посольств Афганистана движению является частью этого процесса.

В интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Крокер добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не предприняли никаких действий, чтобы показать, что они изменились, и что страны, пытающиеся признать движение, совершают большую ошибку.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил, что большое количество посольств Афганистана получают указания приказы из Кабула.

В частности, Крокер охарактеризовал присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане как «вызывающее тревогу» и подчеркнул, что «сплоченность» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане вызывает озабоченность у Соединённых Штатов.

Условия для признания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — формирование инклюзивного правительства, соблюдение прав человека, гарантия права женщин на работу и права на образование для девочек, обеспечение свободы слова и не превращение Афганистана в убежище для террористов. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что выполнили все эти требования.