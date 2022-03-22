Самара, , 09:19 — REGNUM Ажиотажный спрос на сахар, соль, крупы, макаронные изделия, муку и детские смеси существенно снизился в Самарской области. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпромторга Самарской области Алексей Софронов на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона.

Соль Ricampelo

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По информации Софронова, за минувшую неделю потребительский спрос увеличился на предметы гигиены, мясо, куриные яйца и питьевую воду, при этом значительно уменьшился ажиотаж на соль, сахар, детские смеси, крупы, муку, макаронные изделия.

«За прошедшую неделю на распределительные центры торговых сетей было доставлено более 1080 тонн сахарного песка. Запасы сахара составляют до 14 дней продаж. Поставки соли также сохраняются в стабильном режиме — в среднем от 60 до 80 тонн в неделю. Только на прошлой неделе было поставлено 84 тонны», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил минпрому и главам муниципальных образований информировать жителей о низких ценах на всех доступных источниках, в том числе отвечать на комментарии пользователей, которые пишут главе региона на личной странице в соцсети.

Отмечается, что в некоторых торговых сетях выросла цена на соль.

«Соль-Илецкий завод был две недели на простое. Наши торговые сети оплатили заранее порядка десять вагонов, но предприятие начнет отгрузку только с этой недели», — пояснил Софронов.

Азаров попросил руководителя областного УФАС Леонида Пака выяснить, почему во время повышенного спроса производство было остановлено.

Сообщается, что поставки других товаров идут в обычном режиме и при необходимости могут быть увеличены.

Согласно данным руководителя минстроя Самарской области Николая Плаксина, стоимость кирпича, речного песка и щебня за последнюю неделю не изменилась. При этом в области зафиксировали увеличение цены на стекло и металлочерепицу.

«Стоимость арматуры постепенно снижается, крупный опт торгуется по 69 тысяч рублей за тонну, снижение составляет 30%», — отметил министр.

Глава региона поручил постоянно вести мониторинг цен и при резком и значительном их повышении передавать информацию в контрольно-надзорные органы.