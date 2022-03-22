Минск, , 09:10 — REGNUM Пункт размещения мигрантов на границе Белоруссии с Польшей прекратил работу, 98 беженцев эвакуированы авиарейсом из Минска в город Эрбиль (Ирак). Об этом 22 марта сообщили в госпогранкомитете Белоруссии.

Мигранты Stabilisation UnitDFID

«Возвращение на родину организовано в рамках программы помощи Международной организации по миграции. Остальные иностранцы по их просьбе временно расселены в гостиницах и санаториях для ожидания последующих вывозных рейсов», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Решение беженцев вернуться в свои страны во многом продиктовано осознанием бессмысленности ожидания и безучастности стран Евросоюза в решении их проблем, уточнили в госпогранкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. В сентябре 2021 года президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.