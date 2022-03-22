Киев, 22 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Зенитно-ракетный дивизион ВС РФ, оснащённый комплексами «Бук-М3», с начала военной операции уничтожил свыше 20 воздушных целей с начала специальной военной операции, сообщает RT.

Goodvint ЗРК «Бук»

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В числе уничтоженных целей оказались беспилотные летательные аппараты, ракеты «Точка-У», а также два штурмовика Су-25 Вооружённых сил Украины. В репортаже отмечается, что боевые расчёты ЗРК «Бук-М3» прикрывают автоколонны и действия российских войск в ходе спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, 67 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным.