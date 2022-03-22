Нальчик, , 09:05 — REGNUM Поиски сноубордиста из Москвы, накануне пропавшего на Эльбрусе, возобновлены утром 22 марта. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Эльбрус Posmotrimir.ru

«По состоянию на 08:00 22.03.2022 года поисково-спасательные работы на горе Эльбрус, по поиску сноубордиста из г. Москвы 1961 г.р. возобновлены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в поисково-спасательной операции принимают участие 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также задействованы две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски 60-летнего сноубордиста из Москвы, накауне поднявшегося на ратраке на высоту 4700 метров и с полудня не выходившего на связь, начались 21 марта вечером и были приостановлены до утра.