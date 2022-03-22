Вена, , 09:05 — REGNUM Европе следует покончить с зависимостью от энергоресурсов, поставляемых из России. Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Нефть ArtseBie

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«Мы должны сейчас прекратить зависимость от импорта ископаемых энергоресурсов из России», — написал австрийский лидер в Twitter.

Он также указал на необходимость найти новые источники в краткосрочной и среднесрочной перспективе, «особенно для того, чтобы справиться с климатическим кризисом, полностью отказаться от нефти, газа и угля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подобным заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Европейский союз должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля. По её словам, для достижения этой цели странам ЕС потребуется диверсифицировать поставки, а также «достичь лучших результатов в энергоэффективности и масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии».

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