Ростов-на-Дону, 22 марта 2022, 09:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону на входе в парк «Левобережный» установят новую светящуюся арку стоимостью 7,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Из технической документации следует, что высота арки должна быть не менее девяти метров, ширина — 15 метров и глубиной — 9,3 метра. Конструкция с надписью «Парк культуры и отдыха Левобережный» будет выполнена из металла, покрытая деревянными брусками. Вечером арка будет светиться. Подрядчику следует предусмотреть площадки для цветов вокруг конструкции.
ИА REGNUM сообщало, что парк «Левобережный» был открыт в начале мая 2018 года— в преддверии чемпионата мира по футболу. Стоимость благоустройства зоны отдыха составила около 1 млрд рублей.