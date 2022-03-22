Ростов-на-Дону, , 09:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону на входе в парк «Левобережный» установят новую светящуюся арку стоимостью 7,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Детский городок в парке «Левобережный» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Из технической документации следует, что высота арки должна быть не менее девяти метров, ширина — 15 метров и глубиной — 9,3 метра. Конструкция с надписью «Парк культуры и отдыха Левобережный» будет выполнена из металла, покрытая деревянными брусками. Вечером арка будет светиться. Подрядчику следует предусмотреть площадки для цветов вокруг конструкции.

ИА REGNUM сообщало, что парк «Левобережный» был открыт в начале мая 2018 года— в преддверии чемпионата мира по футболу. Стоимость благоустройства зоны отдыха составила около 1 млрд рублей.