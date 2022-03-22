Чебоксары, , 09:02 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту получения тяжкой травмы рабочим МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Троллейбус Дарья Драй © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал электромонтёр контактной сети ЧТУ. По данным правоохранителей, ЧП произошло 20 июля 2021 года по проспекту Мира при замене троллейбусной контактной сети над проезжей частью: во время работ проезжавший грузовик зацепил провисший трос с контактными проводами, в результате с монтажной вышки высотой 3,5 метра упал рабочий.

В надзорном ведомстве отмечают, что на момент происшествия обвиняемый, который отвечал за безопасное выполнение работ на участке, находился в состоянии алкогольного опьянения и не выполнил обязанности по соблюдению требований охраны труда.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Дело будет рассматриваться в Калининском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту несчастного случая на стройке, где из-за разрыва монтажной пены рабочий ослеп на один глаз.

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