Чебоксары, 22 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту получения тяжкой травмы рабочим МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус

Фигурантом уголовного дела стал электромонтёр контактной сети ЧТУ. По данным правоохранителей, ЧП произошло 20 июля 2021 года по проспекту Мира при замене троллейбусной контактной сети над проезжей частью: во время работ проезжавший грузовик зацепил провисший трос с контактными проводами, в результате с монтажной вышки высотой 3,5 метра упал рабочий.

В надзорном ведомстве отмечают, что на момент происшествия обвиняемый, который отвечал за безопасное выполнение работ на участке, находился в состоянии алкогольного опьянения и не выполнил обязанности по соблюдению требований охраны труда.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Дело будет рассматриваться в Калининском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту несчастного случая на стройке, где из-за разрыва монтажной пены рабочий ослеп на один глаз.

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