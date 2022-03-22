Москва, 22 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Колонна с российской гуманитарной помощью направляется в Черниговскую область Украины, сообщили 22 марта в Министерстве обороны России.

Nazorobcana.sk Гуманитарная помощь

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Отмечается, что за последние четыре дня российские военнослужащие обеспечили десять населённых пунктов 27 тоннами продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в город Мелитополь Запорожской области из Крыма прибыла очередная партия гуманитарной помощи — около 20 тонн продовольствия — доставленная российскими военнослужащими.

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