Москва, , 08:59 — REGNUM В столице на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) совместно с центром занятости «Моя работа» с 23 марта запускается обучающий проект «Я — самозанятый. 2.0», сообщается на портале мэра столицы.

Самозанятые огородницы Kaluganews.com

Обучающие вебинары дл самозанятых будут посвящены таким профессиям как бухгалтер, маркетолог, копирайтер, фотограф, дизайнер и контент-менеджер и др. Специалисты расскажут как стать самозанятым этих сферах деятельности.

Всего в рамках проекта «Я — самозанятый. 2.0» для обучения самозанятых граждан состоится 10 вебинаров. Обучение бесплатное, для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве количество самозанятых превысило 800 тыс. человек.

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