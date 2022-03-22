Цхинвал, 22 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) Южной Осетии в течение 21 марта рассмотрел пять исков к Центральной избирательной комиссии от отстраненных от выборов кандидатов в президенты. Об этом сообщает агентство «Рес».

Флаг Южной Осетии

По данным журналистов, истцы оспаривали отстранение их от борьбы за президентское кресло. ВС оставил в силе решения ЦИК в отношении художника Гено Каджаева, преподавателя Юго-Осетинского государственного университета Таймураза Тадтаева, экс-министра обороны Ибрагима Гассеева, главы местного сотового оператора Аслана Кутарова и экс-главы МИД Дмитрия Санакоева.

Напомним, всего заявки на участие в выборах президента Южной Осетии подали 15 человек. Троих сняли с выборов за превышение лимита ошибок на экзамене по осетинскому языку. У восьмерых члены ЦИК нашли нарушения в поданных документах на регистрацию.

К выборам допущены пятеро: действующий президент Анатолий Бибилов, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев и депутат Гарри Мулдаров. Выборы пройдут 10 апреля.