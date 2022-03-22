Донецк, , 08:58 — REGNUM Украинские боевики утром 22 марта выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8:35 мск и производился со стороны населенного пункта Красногоровка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.