Омск, 22 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, при исполнении воинского долга погибли капитан Евгений Плаксий и гвардии лейтенант Алексей Широченко.

«Наши защитники принадлежали к числу мужественных людей, истинных патриотов, для которых преданное служение Отечеству было превыше всего», — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о десятерых погибших на Украине омских военнослужащих.