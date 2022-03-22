Ярославль, , 08:53 — REGNUM Проект завершения строительства обсервационного корпуса областного перинатального центра получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на единый госреестр заключений.

Недостроенный обсервационный корпус Yarregion.ru

Обсервационный корпус Перинатального центра в Ярославле пытаются достроить несколько лет. Объект хотят приспособить под Центр медицинской реабилитации для детей раннего возраста. Недостроенное здание двухэтажного корпуса было законсервировано в 2011 году, к проекту вновь вернулись в 2020-м.

Однако проектирование работ по достройке обсервационного корпуса получилось проблемным. Как ранее сообщало ИА REGNUM 18 декабря 2020 года контракт на проектирование был заключен с фирмой из Люберец, но спустя три дня расторгнут. Проект подготовили к концу 2021 года, но с первого раза он не смог пройти госэкспертизу. После исправления ошибок 15 марта 2022 года положительное заключение экспертизы получено. Сроки проведения самих работ пока неизвестны.

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