В Ярославле утвержден проект достройки перинатального центра
Ярославль, 22 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Проект завершения строительства обсервационного корпуса областного перинатального центра получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на единый госреестр заключений.
Обсервационный корпус Перинатального центра в Ярославле пытаются достроить несколько лет. Объект хотят приспособить под Центр медицинской реабилитации для детей раннего возраста. Недостроенное здание двухэтажного корпуса было законсервировано в 2011 году, к проекту вновь вернулись в 2020-м.
Однако проектирование работ по достройке обсервационного корпуса получилось проблемным. Как ранее сообщало ИА REGNUM 18 декабря 2020 года контракт на проектирование был заключен с фирмой из Люберец, но спустя три дня расторгнут. Проект подготовили к концу 2021 года, но с первого раза он не смог пройти госэкспертизу. После исправления ошибок 15 марта 2022 года положительное заключение экспертизы получено. Сроки проведения самих работ пока неизвестны.