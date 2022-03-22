Стерлитамак, Башкирия, , 08:54 — REGNUM Обстоятельства отравления пятерых несовершеннолетних устанавливают в башкирском городе Стерлитамак. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В школе Цитата из к/ф. «Дрянные девчонки». Реж. Марк Уотерс. 2004. США

По предварительным данным, 21 марта школьницы 14-и и 15-и лет почувствовали ухудшение здоровья и были доставлены в больницу. Сейчас врачи оказывают им медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

По данному факту следователи проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школьницы находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой.

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